Він та його дружина перебувають у критичному стані.

Унаслідок вчорашнього вибуху у князівстві Монако імовірно постраждала сімʼя дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на два джерела у бізнесових колах та повідомляє Le Figaro.

Вибух пролунав увечері 29 червня, повідомляли про щонайменше трьох поранених.

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Французькі ЗМІ писали, що усі троє постраждалих є членами однієї української родини. Батьки віком 50–60 років важко травмовані, а 13-річний підліток у стані середньої тяжкості.

Сам вибух пролунав, коли до будівлі заходили люди. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи були українці безпосередньою ціллю.

"Ймовірно, це теракт. Наскільки мені відомо, це перший подібний випадок в історії князівства", – заявив голова уряду Монако Крістоф Мірман. Він також додав, що вибуховий пристрій, за попередніми даними, був начинений болтами та металевим дробом для збільшення сили ураження.

Вадим Єрмолаєв є громадянином Кіпру із 2017 року. Від 2023 року він підпадав під санкції на 10 років, які передбачають блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією українського Forbes, у 2020 році статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. Водночас у листопаді 2021 року його статки оцінювали у 173 млн доларів.

Єрмолаєв був власником групи "Алеф", яка будувала у Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама".