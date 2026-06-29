ЗМІ: через спеку у Франції переповнені морги та похоронні бюро

У Франції через рекордні температури, які в багатьох регіонах перевищили 40°C, зафіксовано різке зростання смертності. Похоронні бюро та морги в низці регіонів країни працюють із перевантаженням.
Про це повідомляє Associated Press.
За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, кількість смертей почала стрімко зростати з середини червня. Найкритичнішими стали три дні минулого тижня, коли щодня фіксували до 1400 смертей.
Для порівняння, у квітні та травні середній рівень смертності становив 900–1000 випадків на добу. У відомстві зазначають, що остаточні цифри можуть бути вищими через затримки у надходженні даних із будинків для літніх людей та смертей удома.
Близько 85% жертв – люди віком понад 65 років.
Власники похоронних служб повідомляють про критичне перевантаження інфраструктури. Один із приватних моргів поблизу паризького аеропорту Орлі заявив, що всі 32 місця в холодильних камерах заповнені, а щодня доводиться відмовляти новим зверненням.
"Ми маємо справу з величезним сплеском смертей через спеку, і ми справді перевантажені", — зазначив власник одного з моргів Зухайр Гертеллі.
У Паризькому регіоні смертність удома зросла на 40%. Через нестачу місць міська влада облаштовує тимчасові сховища для тіл, а частину померлих транспортують до міст за межами столиці.
Наразі місцева влада розглядає можливість використання мобільних холодильних контейнерів для розвантаження системи.
- У Франції внаслідок рекордної хвилі спеки загинули понад 1000 людей. Влада очікує, що кількість жертв зростатиме, оскільки продовжують надходити повідомлення про смерті в будинках для літніх людей та приватних помешканнях.