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ЗМІ: через спеку у Франції переповнені морги та похоронні бюро

Кількість смертей почала стрімко зростати з середини червня. 

ЗМІ: через спеку у Франції переповнені морги та похоронні бюро
Фото: EPA/UPG

У Франції через рекордні температури, які в багатьох регіонах перевищили 40°C, зафіксовано різке зростання смертності. Похоронні бюро та морги в низці регіонів країни працюють із перевантаженням. 

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, кількість смертей почала стрімко зростати з середини червня. Найкритичнішими стали три дні минулого тижня, коли щодня фіксували до 1400 смертей.

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Для порівняння, у квітні та травні середній рівень смертності становив 900–1000 випадків на добу. У відомстві зазначають, що остаточні цифри можуть бути вищими через затримки у надходженні даних із будинків для літніх людей та смертей удома.

Близько 85% жертв – люди віком понад 65 років.

Власники похоронних служб повідомляють про критичне перевантаження інфраструктури. Один із приватних моргів поблизу паризького аеропорту Орлі заявив, що всі 32 місця в холодильних камерах заповнені, а щодня доводиться відмовляти новим зверненням.

"Ми маємо справу з величезним сплеском смертей через спеку, і ми справді перевантажені", — зазначив власник одного з моргів Зухайр Гертеллі.

У Паризькому регіоні смертність удома зросла на 40%. Через нестачу місць міська влада облаштовує тимчасові сховища для тіл, а частину померлих транспортують до міст за межами столиці.

Наразі місцева влада розглядає можливість використання мобільних холодильних контейнерів для розвантаження системи.

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