FT: Європа може увійти в опалювальний сезон із найнижчими запасами природного газу за останні 15 років

Європейські газосховища розпочали сезон закачування лише із 28% заповненості після зими, і це значно нижче звичайного рівня для цього періоду року.

Європа може увійти в опалювальний сезон із найнижчими запасами природного газу за щонайменше останні 15 років, і це загрожує підвищенням цін для бізнесу та домогосподарств цієї зими.

Про це пише Financial Times.

За прогнозом консалтингової компанії Wood Mackenzie, до завершення ключового сезону закачування газу до сховищ, який зазвичай триває з квітня по жовтень, європейські газосховища будуть заповнені лише на 76%. Це стане найнижчим піковим рівнем запасів щонайменше з 2011 року. Європейські газосховища розпочали сезон закачування лише із 28% заповненості після особливо холодної зими, і це значно нижче звичайного рівня для цього періоду року. Зараз вони заповнені в середньому на 48%.

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Низькі запаси є наслідком того, що війна між США та Іраном перекрила поставки скрапленого природного газу (СПГ) через Ормузьку протоку, якою зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок, а також призвела до скорочення виробництва в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого ціни на газ у Європі різко зросли, однак останнім часом вони залишалися відносно стабільними ще до того, як Вашингтон і Тегеран на початку цього місяця уклали тимчасову мирну угоду. Це створило іншу проблему: ціни на європейських газових хабах опустилися настільки низько, що перестали приваблювати постачальників СПГ, насамперед зі США.

За словами аналітиків, Європа перебуває зараз на критичному етапі літнього сезону поповнення газових запасів, і хоча оголошена угода між США та Іраном знизила ціни на газ і дала надію на повернення великих обсягів поставок із країн Перської затоки, чим довше зберігатиметься дефіцит СПГ, тим нижчими будуть запаси газу на початку зими і тим вищим стане ризик різкого стрибка цін узимку.

Європейський еталонний газ зараз торгується приблизно по 40 євро за мегават-годину (МВт·год), це лише трохи дорожче, ніж до початку війни між США та Іраном 28 лютого, і в межах звичайного діапазону для цієї пори року. Навіть коли ціни різко зросли в перші тижні війни, вони залишалися значно нижчими за рекордні 342 євро/МВт·год, зафіксовані після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Поповнення запасів у квітні розпочалося повільно, оскільки високі літні ціни на газ не давали компаніям достатніх стимулів активно закачувати паливо до сховищ.

У неділю Європейська комісія заявила, що наразі рівень запасів не викликає занепокоєння щодо енергетичної безпеки, там вважають, що 80% заповненості сховищ «достатньо для забезпечення постачання взимку».

Представник Єврокомісії зазначив, що нинішні запаси приблизно на 10% нижчі за докризовий середній рівень, однак водночас споживання газу в ЄС скоротилося на 17%.

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам заповнити сховища до 80%, а за необхідності - щонайменше до 75%, щоб зменшити тиск на ціни. У попередні роки орієнтир становив 90%, хоча він мав рекомендаційний характер.

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Ситуація із запасами газу в Європі може змінитися, якщо на світовий ринок вийдуть великі обсяги СПГ.

Порожні катарські газовози майже відразу після підписання попередньої мирної угоди почали повертатися до Перської затоки. Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані цього тижня заявив, що протягом кількох тижнів країна відновить нормальне виробництво на всіх підприємствах із виробництва СПГ, окрім двох установок, які були пошкоджені іранськими ударами під час конфлікту.

Втім, аналітики сумніваються, що катарські поставки відновляться настільки швидко.

За оцінкою аналітиків, якщо неушкоджені виробничі лінії великого СПГ-комплексу Рас-Лаффан у Катарі досягнуть повної потужності до кінця липня, європейські сховища завершать сезон закачування із заповненістю близько 74%. Якщо ж це станеться лише наприкінці серпня, Європа може увійти в зиму лише із 70% запасів.

Додатковим фактором ризику є план Європейського Союзу повністю заборонити імпорт російського СПГ із 1 січня, хоча зараз він забезпечує близько 14% усього імпорту скрапленого газу до Європи. Це також підвищує ймовірність дефіциту газу під час наступної європейської зими.