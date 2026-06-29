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ВООЗ: спека в Європі могла спричинити смерті вже понад 1300 людей

Значна кількість – це люди віком від 65 років. 

ВООЗ: спека в Європі могла спричинити смерті вже понад 1300 людей
Фото: EPA/UPG

Екстремальна спека в Європі з 21 червня могла спричинити понад 1300 смертей, вважають у Всесвітній організації  охорони здоров'я. Директор ВООЗ Тедрос Гебрейсус у дописі в X повідомив, що саме така кількість зареєстрованих випадків смерті «пов'язана з високими температурами в Європі». Температура в неділю оновила рекорди одразу в декількох країнах, зокрема Польщі, Чехії та Німеччині, пише BBC

Учора вранці французьке міністерство національного здоров'я повідомило, що з середи в країні зафіксували на 1000 смертей більше, ніж очікували. Значна частина припала на людей віком від 65 років, при цьому кількість смертей вдома зросла на 40 %.

«Тепловий стрес часто називають "тихим убивцею", і європейські будинки, робочі місця і школи не були збудовані для таких температур», – сказав Гебрейсус. 

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Мільйони людей по континенту тимчасово живуть в умовах екстремальної спеки, «сотні померли, школи закриті, енергомережі працюють на межі можливостей», додав директор ВООЗ. Причиною зростання температури він назвав кліматичні зміни. 

У Німеччині 28 червня зафіксували максимальну за увесь час спостережень температуру – 41,7 за Цельсієм. Це був третій поспіль день, коли зберігалася значна спека. 

Чехія оновила температурний рекорд вдруге за два дні: у Доксанах зафіксували 41,1 градус. Оновила температурний рекорд і Польща, де в місті Слубіце зафіксували температуру в 40,5 градусів. 

  • Певна частка смертей в Західній Європі, яка раніше зіткнулася з екстремальною температурою, припала на загибель на воді людей, які намагалися охолодитися. 

Як поліпшити самопочуття в спеку: поради МОЗ

Міністерство охорони здоров'я радить зменшити споживання кави, алкоголю й солодких напоїв. Натомість упродовж дня треба пити воду, не орієнтуючись на норми, а тоді, коли хочеться. 

Замість гарячої та жирної їжі краще обирати холодні перші страви й овочеві салати. 

Електричні вентилятори можуть не допомогти при спеці понад 30 градусів, тож краще приймати прохолодний душ або ванну. Можна використовувати кондиціонер. 

Прогулянки і тренування краще перенести на ранок або вечір. Найнебезпечніший час – з 10:00 до 16:00. 

На вулиці тримайтеся в тіні, одягайте світлий легкий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри. Одяг з щільно тканих матеріалів захищає найкраще (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини). Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі (100% UVA/UVB захист).

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Використовуйте сонцезахисний засіб. Крем, спрей тощо широкого спектра дії (UVA та UVB) із SPF 15 та вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні.

Не залишайте дітей і домашніх тварин у машинах, навіть якщо вам треба відлучитися на хвилину. 

Що робити при перегріванні

Головне правило при перегріванні – негайно переміститись у прохолодне приміщення, повідомили в МОЗ.

Серед теплових травм бувають:

Теплові судоми, коли болісно скорочуються м’язи. Перемістіть людину у прохолодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу (дзвоніть 103), якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.

Теплове перевтомлення – нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (компреси зі змоченою у воді тканиною), давайте пити холодну воду маленькими ковтками. Дзвоніть 103, якщо: є блювання, симптоми тривають довше за 1 годину або погіршуються

Тепловий удар –  висока температура тіла, іноді до 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною).

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