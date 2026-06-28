Сухопутні війська Латвії та Естонії перейдуть під командування нового корпусу НАТО

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Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.

Тактичне командування сухопутними військами Латвії та Естонії 30 червня перейде від Північно-східного корпусу НАТО до 1-го німецько-голландського корпусу.

Про це пише Delfi.

Як повідомили у Головному штабі Сил оборони Естонії, новий порядок командування, який набуде чинності з 1 липня, є частиною нової моделі сил НАТО. Його мета – підвищити швидкість реагування союзних військ та збільшити боєздатність східного флангу альянсу.

Північно-східний корпус НАТО, який раніше відповідав за цей регіон, надалі зосередиться на Польщі та Литві, у тому числі на безпеці Сувалкського коридору.

У церемонії 30 червня візьмуть участь міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, міністр оборони Нідерландів Ділан Йешілгез, міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, командувач об'єднаними силами НАТО в Брюнсюмі генерал Гульєльмо Луїджі Мільєтта Даріуш Париляк, а також командувач 1-го німецько-голландського корпусу генерал-лейтенант Петер Міров.