З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

Сухопутні війська Латвії та Естонії перейдуть під командування нового корпусу НАТО

Церемонія відбудеться 30 червня.

Сухопутні війська Латвії та Естонії перейдуть під командування нового корпусу НАТО
Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

Тактичне командування сухопутними військами Латвії та Естонії 30 червня перейде від Північно-східного корпусу НАТО до 1-го німецько-голландського корпусу. 

Про це пише Delfi.

Як повідомили у Головному штабі Сил оборони Естонії, новий порядок командування, який набуде чинності з 1 липня, є частиною нової моделі сил НАТО. Його мета – підвищити швидкість реагування союзних військ та збільшити боєздатність східного флангу альянсу.

Північно-східний корпус НАТО, який раніше відповідав за цей регіон, надалі зосередиться на Польщі та Литві, у тому числі на безпеці Сувалкського коридору.

У церемонії 30 червня візьмуть участь міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, міністр оборони Нідерландів Ділан Йешілгез, міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, командувач об'єднаними силами НАТО в Брюнсюмі генерал Гульєльмо Луїджі Мільєтта Даріуш Париляк, а також командувач 1-го німецько-голландського корпусу генерал-лейтенант Петер Міров.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies