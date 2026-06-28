МЗС Росії порадило своїм громадянам не їхати у Молдову через загрозу "принижень"

Напередодні Росія звинуватила Молдову у "блокуванні дипломатичної пошти" – через нібито затримання в аеропорту Кишинева кур’єрів, які везли листи для посольства.

Міністерство закордонних справ Росії закликає громадян уникати поїздок до Молдови – через нібито загрозу "принижень та безпідставних перевірок".

Вдповідну заяву опублікувала пресслужба МЗС РФ, передає "Європейська правда".

У заяві зазначається, що росіянам "загрожують принизливі перевірки та умисні перешкоджання" під час в’їзду до Молдови або транзиту через аеропорт Кишинева.

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МЗС також стверджує, що " в рамках антиросійського курсу і за підтримки західних кураторів" Молдова нібито посилює дискримінаційні заходи проти громадян РФ.

"Доходить до прямого знущання над власниками російських паспортів, які прибувають до аеропорту Кишинева. Щодо них застосовують принизливі огляди, допити і перевірки. Нерідко є випадки багатогодинного очікування у транзитній зоні без елементарних побутових умов, доступу до води і продуктів... Співробітники молдовських служб вимагають у росіян надати їхні мобільні телефони для перевірки інформації на них, після чого росіянам можуть "невмотивовано" відмовити у в’їзді. ", - заявили в МЗС.

Ця заява з'явилася невдовзі після того, як Росія звинуватила Молдову у "блокуванні дипломатичної пошти" – через нібито затримання в аеропорту Кишинева кур’єрів, які везли листи для посольства, та викликала посла Молдови. У Міністерстві закордонних справ Молдови відкинули звинувачення.