Аргентина планує цього року почати видавати «золоті паспорти» за інвестиції у сумі 500 млн доларів

Аргентина готується до запуску схеми громадянства за інвестиції. Президент-лібертаріанець Хав'єр Мілей запрошує найбагатших людей світу допомогти погасити борги країни в обмін на її паспорт, пише Financial Times.

Уряд має намір запустити схему цього року, пропонуючи громадянство в обмін на безповоротне пожертвування у розмірі близько 500 000 доларів або купівлю суверенних облігацій з нульовим купоном на 1 мільйон доларів, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією. Вони сказали, що деталі ще можуть бути змінені.

Чиновники сподіваються, що програма сприятиме виплаті десятків мільярдів доларів боргу, з яким Аргентина зіткнеться в найближчі роки. Країна ще не повернулася на світові ринки капіталу після реструктуризації 2020 року та шукала низку альтернатив для залучення доларів.

Аргентина стане однією з найбільших країн, яка пропонує громадянство через інвестиції. При цьому паспорт Аргентини дозволить здійснювати безвізові поїздки майже до 170 країн світу — це більше ніж будь-який інший паспорт, який можна отримати за інвестиції.

Так звані схеми «золотих паспортів» швидко поширилися в деяких частинах світу, оскільки уряди прагнуть залучити грошові внески від міжнародної еліти.

Пропозиції «золотих паспортів» у Європі, які були заборонені Верховним судом ЄС минулого року, та в інших місцях викликали критику з боку активістів через ризики корупції та безпеки.