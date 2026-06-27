​Латвія планує продовжити посилену охорону кордону з Білоруссю до кінця року

Торік ДПС Латвії зафіксувала та припинила спроби 12 046 осіб нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

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кордон між Латвією і Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонує уряду подовжити посилений режим охорони східного кордону до 31 грудня цього року.

Особливий контроль діятиме у Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Резекненському краях та місті Даугавпілс, повідомляє Delfi.

У МВС країни пояснюють таку ініціативу високими безпековими ризиками. Головною проблемою залишаються постійні спроби нелегальних мігрантів прорватися в країну, причому найбільший тиск фіксують саме на латвійсько-білоруській ділянці.

Крім того, латвійські силові відомства наголошують на високій імовірності гібридних загроз, провокацій, а також ризиках транскордонної злочинності та контрабанди. Усе це вимагає від прикордонних служб перебувати у стані безперервної бойової готовності.

Наразі особливий режим охорони східних рубежів діє до 30 червня, проте для стримування нелегальних потоків у непередбачених для цього місцях його необхідно подовжити.

Латвійські прикордонники вже запобігли 6362 випадкам незаконного перетину кордону. Для порівняння, за весь минулий рік Державна прикордонна охорона Латвії зафіксувала та припинила спроби 12 046 осіб нелегально потрапити до країни з території Білорусі.