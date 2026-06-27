Ізраїль та Ліван підписали рамкову мирну угоду за участю США

Посли Ізраїлю та Лівану у США підписали з Державним департаментом рамкову угоду, яка має стати основою для миру між близькосхідними країнами.

Як пише Associated Press, документ фактично встановлює "Групу військової координації для Лівану", яка працюватиме над розформуванням угруповання "Хезболла" та поверненням Лівану територій, які були зайняті Ізраїлем під час воєн із проіранськими терористами.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що угода дозволяє Лівану знайти вихід з тривалої кризи, а для Ізраїлю усуває загрозу з півночі.

"Хезболла" не брала участі у переговорах і не стала однією зі сторін угоди. Представники угруповання у Лівані заявили, що домовленості з Ізраїлем створюють підстави для громадянської війни.