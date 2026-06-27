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Кількість підтверджених жертв землетрусів у Венесуелі наближається до тисячі

До країни прибули надзвичайники з-за кордону для допомоги у рятувально-пошукових роботах.

Кількість підтверджених жертв землетрусів у Венесуелі наближається до тисячі
Руїни після землетрусів у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Влада Венесуели підтвердила загибель 920 людей через землетруси, які відбулися цього тижня у північному регіоні Ла-Гуайра з епіцентром у 20 кілометрах від столиці Каракаса.

Як пише BBC, кількість жертв продовжує зростати, адже вже кілька днів тривають роботи з розбору завалів та пошуково-рятувальні операції, до яких залучають співробітників надзвичайних служб з різних країн світу. 

Щонайменше 3360 людей зазнали травм різного ступеню через руйнування будинків у містах та сільській місцевості. Через знищені приміщення лікарень пацієнтів доводиться розміщувати в імпровізованих госпіталях з палаток. 

Виконувачка обов'язків президентки республіки Делсі Родрігес повідомила, що після землетрусів було зафіксовано не менше 200 афтершоків. Кількість місць скупчень інфраструктурних об'єктів, які зазнали пошкоджень та руйнувань, перевищила тисячу.  

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