Оман натякає союзникам, що за прохід через Ормузьку протоку доведеться платити

Влада Оману поінформувала європейських посадовців, що повернення до довоєнного статус-кво щодо судноплавства в Ормузькій протоці неможливе, і суднам, що проходять через неї, ймовірно, доведеться сплачувати збори.

Оманські чиновники запевнили, що країна завжди дотримуватиметься міжнародного морського права, проте зауважили, що збори можуть стягувати за послуги із очищення протоки від забруднень або за допомогу в навігації, передає Bloomberg.

Наразі невідомо, чи планує Оман зробити ці платежі обов'язковими. Країна вивчає досвід управління іншими світовими судноплавними артеріями, зокрема, Малаккською протокою в Азії (де обов'язкових зборів немає).

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Ця позиція викликає дедалі більше занепокоєння у США, Європи та арабських сусідів Оману в Перській затоці. Західні союзники побоюються, що султанат може створити спільну з Іраном систему мит чи зборів за прохід протокою. На тлі цих тривог президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня зустрінеться в Парижі з лідером Оману султаном Гайсамом бін Таріком Аль Саїдом, щоб обговорити безпеку морських шляхів і «вільний і безумовний прохід через Ормузьку протоку».

Будь-які збори для суден можуть коштувати трейдерам і перевізникам десятків мільярдів доларів щорічно. США, Велика Британія, Франція, Саудівська Аравія та ОАЕ вже попередили, що це порушить міжнародне морське право.

Оманські посадовці зізнаються європейським колегам, що перебувають під серйозним тиском Тегерана. Попри збитки від американсько-ізраїльських ударів, Іран залишається потужною військовою силою в регіоні та під час конфлікту обстрілював ракетами й дронами території сусідів, включно з Оманом. Крім того, Іран уже оголосив, що суднам для перетину протоки знадобиться іранська страховка, яка буде безкоштовною лише протягом наступних 60 днів.

Хоча після підписання тимчасової мирної угоди між президентом США Дональдом Трампом та Іраном минулого тижня потік нафти через протоку дещо зріс, а ціни на сировину впали, трафік залишається значно нижчим за довоєнний рівень. Ризики для суден зберігаються — лише у четвер в протоці під удар потрапив контейнеровоз Ever Lovely. Більшість держав світу непохитні: прохід природними міжнародними протоками має бути вільним і безкоштовним для всіх.