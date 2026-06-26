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Угорщина планує розсекретити архіви комуністичних спецслужб

Це частина політики нового прем’єра Петера Мадяра, який після перемоги на виборах прагне, щоб країна «поглянула в обличчя своєму минулому».

Угорщина планує розсекретити архіви комуністичних спецслужб
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Уряд Угорщини подав законопроєкт про розсекречення архівів комуністичних спецслужб, пише Bloomberg.

«Ми закриваємо борг, якому вже багато десятиліть», — написав Мадяр у соцмережах. 

Згідно з планом, документи мають стати доступними до 23 жовтня — 70-ї річниці Угорського повстання 1956 року проти радянського режиму.

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На відміну від багатьох інших країн колишнього соцтабору, Угорщина після переходу до демократії так і не оприлюднила файли інформаторів. Це вважають однією з ключових проблем посткомуністичного періоду: частина колишніх еліт змогла зберегти вплив у владі та бізнесі.

За даними Bloomberg, законопроєкт майже напевно ухвалять, оскільки партія Мадяра має дві третини місць у парламенті. Документи переглядатиме незалежний комітет за участі чинних розвідників, істориків та архівістів. Вони визначатимуть, які файли все ще мають залишатися засекреченими.

Водночас критерії для збереження секретності планують суттєво звузити. Якщо раніше документи могли не розкривати через ризик шкоди зовнішнім відносинам Угорщини, то тепер засекреченими зможуть залишити лише ті, що можуть зашкодити відносинам із країнами ЄС, Європейської економічної зони або НАТО. Bloomberg зазначає, що така зміна фактично прибирає Росію з переліку можливих підстав для нерозголошення.

Окремо уряд Мадяра взявся за спадщину 16-річного правління Віктора Орбана. Цього тижня він подав конституційну поправку, яка має усунути з посад ключових союзників Орбана, зокрема президента і високопоставлених суддів, звинувачуючи їх у прикритті авторитарної та корумпованої системи.

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