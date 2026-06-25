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Данія планує обмежити надання притулку українським чоловікам призовного віку

Такий закон має схвалити парламент.

Данія планує обмежити надання притулку українським чоловікам призовного віку
біженці
Фото: EPA/UPG

Міністр імміграції та інтеграції Данії 25 червня вніс законопроєкт, який змінює правила надання посвідок на проживання за спеціальним законом для біженців з України.

Як ідеться на сайті данського міністерства, зміни стосуватимуться виключно чоловіків віком від 23 до 60 років, які підпадають під мобілізацію в Україні.

Якщо парламент ухвалить цей законопроєкт, він запровадить такі правила:

  • чоловіки від 23 до 60 років зможуть отримати посвідку на проживання за спеціальним законом лише за умови, що документально доведуть своє звільнення від військової служби.
  • юнаки віком до 23 років отримуватимуть посвідку лише до досягнення 23-річчя. Надалі її не продовжуватимуть, якщо вони не нададуть документи про звільнення від служби.

У разі ухвалення закону нові правила діятимуть для всіх заяв, які подали з 25 червня 2026 року. Проте якщо розгляд заяви завершать до офіційного набрання чинності документа, рішення ухвалять за старими правилами.

Також імміграційна служба Данії оцінить, чи потрібно анулювати ті посвідки, які встигли видати чоловікам віком 23–60 років за заявками від 25 червня до моменту набуття чинності законом. Відомство самостійно зв'яжеться з особами, чий дозвіл на проживання опиниться під загрозою скасування.

Нові обмеження не вплинуть на тих українців, які вже отримали посвідку на проживання або подали свої заявки до 25 червня 2026 року. Їм також безперешкодно продовжуватимуть цей статус у майбутньому.

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