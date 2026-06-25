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Фінляндія виділить додаткові €40 млн для ініціативи PURL

Допомога посилить українську ППО.

Фінляндія виділить додаткові €40 млн для ініціативи PURL
прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

Фінляндія виділить додаткові €40 млн для ініціативи PURL.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Ці кошти підсилять нашу протиповітряну оборону — а відповідно дозволять захистити людей від злочинних російських атак, в тому числі балістикою», - наголосила Свириденко.

  • Системи ППО і ракети до них – пріоритет України у війні з РФ, оскільки наша держава останнім часом стикається з дефіцитом засобів для відбиття російської балістики.
  • Нещодавно президент Зеленський заявив, що США вперше позитивно поставилися до питання надання ліцензій на виробництво ракет для України.
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