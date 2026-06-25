Фінляндія виділить додаткові €40 млн для ініціативи PURL.

«Ці кошти підсилять нашу протиповітряну оборону — а відповідно дозволять захистити людей від злочинних російських атак, в тому числі балістикою», - наголосила Свириденко.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко .

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