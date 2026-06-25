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Глава МВС доповів Зеленському про організацію охорони північних ділянок державного кордону України

Також ішлося про завдання підрозділів Національної гвардії, Нацполу та Держприкордонслужби на фронті.

Глава МВС доповів Зеленському про організацію охорони північних ділянок державного кордону України
президент Володимир Зеленський і глава МВС Ігор Клименко
Фото: телеграм-канал українського президента

Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо охрони кордону України на півночі, а також завдання підрозділів МВС на фронті.

«Міністр Клименко доповів і по залученню ДСНС та інших складових системи МВС України до ліквідації наслідків російських ударів в інших наших регіонах. Окремо обговорили завдання підрозділів Національної гвардії України, Нацполу та Державної прикордонної служби у захисті нашої держави на фронті. Була доповідь і по організації охорони північних ділянок державного кордону України», - уточнив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що вже завершили роботи із консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. 

«Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови. Готуємо відновлення собору, і це вже відповідальність, зокрема, Міністерства культури України та МЗС», - підсумував президент.

  • Того ж дня Зеленський заслухав доповідь зовнішньої розвідки щодо ситуації з Білоруссю. Вздовж українського кордону білоруси завершують будівництво доріг і баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
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