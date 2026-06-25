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Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму

Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза в Джанкої, електропідстанція у Сімферополі, та інші.

Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму
Фото: Скриншот відео

У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої, електропідстанція у Сімферополі.

Про це повідомив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Різнобарвʼя цілей Птахів СБС на окупованій території у оперативній глибині противника- вночі 25 червня відпрацьовано 38 цілей. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура, логістика, тощо", - написав він і опублікував відео.

Бровді також перерахував уражені цілі:

  • Берегова РЛС «МР-231», нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Берегова РЛС «Нева-Б», нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Берегова РЛС «Нева-Б», нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Таврійська ТЕС, нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» 
  • Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь», нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС330 кВ «Сімферопольська», нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Нафтобаза, нп Джанкой, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»
  • Газова компресорна станція, нп Журавлівка, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»
  • Газова компресорна станція, нп Ключі, АР Крим, 412 ОБр СБС «Nemesis»
  • Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.

Нагадаємо, що вночі 23 червня СБС атакували понад 60 чутливих цілей в Криму

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