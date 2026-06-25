Глава держави назвав ці удари послідовною відповіддю на затягування Росією війни.

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Ураження двох НПЗ в Уфі, 25 червня 2026

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази у Краснодарському краї та двох нафтопереробних заводів в Уфі.

“Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах”, – написав Зеленський.

Він поінформував, що сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту.

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Також вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть-Уфанефтехим» і «Башнефть-Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту.

“Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати”, – написав Зеленський.

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Зі свого боку, СБУ повідомила, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» атакували виробничі потужності підприємств групи «Башнафта» в Уфі — НПЗ «Башнафта-Новойл» та «Башнафта-Уфанафтохім». Об’єкти розташовані приблизно за 1500 км від кордону України.

Після ударів на заводах виникли пожежі. За наявними медіаматеріалами, зафіксовано щонайменше два окремі осередки займання. Горять установки АВТ, які забезпечують первинну переробку нафти.

Також цієї ночі дрони СБУ уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї. Це великий комплекс для приймання, зберігання та відвантаження дизельного пального і бензину. Його резервуарний парк налічує 28 ємностей.

У СБУ заявили, що продовжують удари по об’єктах нафтопереробної та паливно-логістичної інфраструктури РФ.