СБУ та ФБР викрили спроби РФ зламати месенджери посадовців України і світу

Російські спецслужби та пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У СБУ розповіли, що спільно із Федеральним бюро розслідувань викрили російські спецслужби на систематичних кібератаках на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів із України, Європи та США.

В Службі безпеки кажуть, що метою зламів є спроби отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані.

Для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні інструменти та методи.

Реклама

Наприклад, для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше використовує розсилку СМС від імені «команд підтримки». Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан.

Російські спецслужби та пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців.

Тому українців закликають дбати про власну кібербезпеку та дотримуватися базових правил кібергігієни:

регулярно перевіряйте свої активні сесії в месенджері та завершуйте всі невідомі підключення;

увімкніть двофакторну автентифікацію. Використовуйте складний буквено-цифровий PIN-код;

нікому не передавайте коди підтвердження, PIN-коди, паролі та ключі відновлення акаунта;

не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Їхній акаунт може бути уже зламаний;

не відкривайте файли з невідомих або сумнівних чатів, особливо якщо вас просять зробити це з комп’ютера;

не скануйте QR-коди, які надійшли від невідомих ботів чи користувачів. Через них зловмисники можуть під'єднати свій пристрій до вашого акаунта.

У разі отримання підозрілих повідомлень у месенджери просять інформувати про це Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ. Адреса електронної пошти: [email protected].