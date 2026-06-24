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Ексміністру часів Януковича повідомили про підозру у заволодінні понад 5,6 млн грн держгранту

Підозри також отримали директор підприємства та бухгалтер.

Ексміністру часів Януковича повідомили про підозру у заволодінні понад 5,6 млн грн держгранту
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату і ексміністру охорони навколишнього природного середовища часів Януковича. Його підозрюють в організації схеми із заволодіння понад 5,6 млн грн державного гранту, повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Віктора Бойко.

За даними слідства, на початку 2024 року підприємство, пов’язане з ексміністром, отримало бюджетні кошти на розвиток переробної промисловості — зокрема на придбання лінії з виробництва комбікормів і створення нових робочих місць.

Втім, як стверджують правоохоронці, обладнання фактично не придбали, нові робочі місця не створили, а гроші перерахували на рахунок підконтрольного товариства та використали не за призначенням.

Щоб приховати схему, у 2024–2026 роках до банківських та інших установ подавали документи про нібито виконання умов грантової програми. Під час перевірок як нове обладнання демонстрували техніку, яка вже перебувала у користуванні підприємства.

Підозри також отримали директор підприємства та бухгалтер. Їм інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За висновком судово-економічної експертизи, державному бюджету завдано збитків на понад 5,6 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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