Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським та рятувальникам

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських та рятувальників.
Про це свідчать дані в картці закону на сайті парламенту.
Грошове забезпечення складатиметься з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших виплат, визначених Кабінетом міністрів.
Для працівників служби цивільного захисту та поліцейських (крім курсантів і слухачів відповідних закладів освіти) встановлюється мінімальний розмір грошового забезпечення - не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року.
Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 2026 році, сума окладу становитиме 33 280 грн.
Грошове забезпечення підлягатиме індексації відповідно до закону.
Окремо врегульовуються гарантії для поліцейських, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин. За ними зберігатиметься грошове забезпечення, яке виплачуватиметься членам їхніх сімей до з’ясування обставин, звільнення, визнання безвісно відсутніми або оголошення померлими. У разі індексації такі виплати також підлягатимуть перерахунку.
Водночас ці гарантії не поширюються на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.
10 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6506-1, який передбачає зміни щодо розміру грошового забезпечення поліцейських. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Не про оклади: що насправді змінює закон про зарплати поліцейських".