Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським та рятувальникам

Грошове забезпечення складатиметься з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших виплат.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських та рятувальників.

Про це свідчать дані в картці закону на сайті парламенту.

Грошове забезпечення складатиметься з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших виплат, визначених Кабінетом міністрів.

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Для працівників служби цивільного захисту та поліцейських (крім курсантів і слухачів відповідних закладів освіти) встановлюється мінімальний розмір грошового забезпечення - не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року.

Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 2026 році, сума окладу становитиме 33 280 грн.

Грошове забезпечення підлягатиме індексації відповідно до закону.

Окремо врегульовуються гарантії для поліцейських, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин. За ними зберігатиметься грошове забезпечення, яке виплачуватиметься членам їхніх сімей до з’ясування обставин, звільнення, визнання безвісно відсутніми або оголошення померлими. У разі індексації такі виплати також підлягатимуть перерахунку.

Водночас ці гарантії не поширюються на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

10 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6506-1, який передбачає зміни щодо розміру грошового забезпечення поліцейських. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Не про оклади: що насправді змінює закон про зарплати поліцейських".