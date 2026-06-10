Верховна Рада ухвалила закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських (законопроєкт № 6506-1).

Документ закріплює гарантований посадовий оклад поліцейського на рівні 10 прожиткових мінімумів, а також пропонує оновлену систему надбавок за вислугу років та чітку структуру виплат.

Автори законопроєкту вважають, що ухвалення закону має підвищити престиж служби в поліції, зменшити відтік кадрів і допомогти залучати кваліфікованих працівників. Водночас у пояснювальній записці зазначено, що реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.