Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаСуспільствоПодії

Рада ухвалила закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських

“За” проголосували 269 народних депутатів.

Рада ухвалила закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Верховна Рада ухвалила закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських (законопроєкт № 6506-1).

Документ закріплює гарантований посадовий оклад поліцейського на рівні 10 прожиткових мінімумів, а також пропонує оновлену систему надбавок за вислугу років та чітку структуру виплат.

Автори законопроєкту вважають, що ухвалення закону має підвищити престиж служби в поліції, зменшити відтік кадрів і допомогти залучати кваліфікованих працівників. Водночас у пояснювальній записці зазначено, що реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies