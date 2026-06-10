У Криму припинили нічний рух пасажирських поїздів

У Криму з 10 червня почала працювати нова схема руху пасажирських поїздів далекого прямування, повідомляють російські медіа із посиланням на місцевого гауляйтера Аксьонова.
Цього літа призначено 14 пар поїздів далекого прямування 20 маршрутами. Із них 8 пар (10 маршрутів) приходитимуть до Криму лише у світлий час доби — з 5:00 до 23:00.
Інші шість пар поїздів (10 маршрутів) прибуватимуть на залізничну станцію Керч-Південна. Вона знаходиться просто біля Кримського мосту — на в'їзді на півострів. Звідти пасажирів розвозитимуть далі Кримом автобусами.
Зазначимо, що 8 червня рух потягів у Криму було призупинили після атаки БпЛА по локомотиву потяга Москва – Сімферополь.
- 9 червня окупанти поскаржились на повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту. Рух по ньому знову зупинено.
- Також 9 червня командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України. За його даними, на цих логістичних шляхах за останні два тижні вантажний трафік скоротився на 71%.