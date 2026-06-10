У Криму припинили нічний рух пасажирських поїздів

Два дні тому рух потягів у Криму призупинили після атаки БпЛА по локомотиву потяга Москва – Сімферополь.

У Криму з 10 червня почала працювати нова схема руху пасажирських поїздів далекого прямування, повідомляють російські медіа із посиланням на місцевого гауляйтера Аксьонова.

Цього літа призначено 14 пар поїздів далекого прямування 20 маршрутами. Із них 8 пар (10 маршрутів) приходитимуть до Криму лише у світлий час доби — з 5:00 до 23:00.

Інші шість пар поїздів (10 маршрутів) прибуватимуть на залізничну станцію Керч-Південна. Вона знаходиться просто біля Кримського мосту — на в'їзді на півострів. Звідти пасажирів розвозитимуть далі Кримом автобусами.

Зазначимо, що 8 червня рух потягів у Криму було призупинили після атаки БпЛА по локомотиву потяга Москва – Сімферополь.