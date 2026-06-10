​Ракета "Фламінго" уразила російське підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах

Цей завод виробляє для армії ворога приймачі та антени, які застосовують у безпілотниках та ракетах.

Сьогодні вранці українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" атакувала оборонне підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Ціллю атаки стала територія заводу, що виробляє для російської армії ГНСС-приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo. Зокрема, йдеться про модулі типу "Комета", які застосовують у безпілотниках, у тому числі типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.

"ВНИИР-Прогресс" розташований на відстані близько 1000 км від державного кордону України за координатами 56.103191731855055, 47.26405753184066.

Після влучання у місті пролунав потужний вибух, а в небо піднявся густий дим. За даними каналів. влучання припало на район основної будівлі підприємства.