​Ракета "Фламінго" уразила російське підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах

Сьогодні вранці українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" атакувала оборонне підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці Росії.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Ціллю атаки стала територія заводу, що виробляє для російської армії ГНСС-приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo. Зокрема, йдеться про модулі типу "Комета", які застосовують у безпілотниках, у тому числі типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.
"ВНИИР-Прогресс" розташований на відстані близько 1000 км від державного кордону України за координатами 56.103191731855055, 47.26405753184066.
Після влучання у місті пролунав потужний вибух, а в небо піднявся густий дим. За даними каналів. влучання припало на район основної будівлі підприємства.
- Це - вже не перша атака крилатих ракет "Фламінго" на це підприємство. Також "ВНИИР-Прогресс" неодноразово атакували українські Сили безпілотних систем.