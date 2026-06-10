"Інженери агресії": ГУР почало публікувати дані конструкторів російського озброєння

Попри причетність до ведення війни, багато з них продовжують бути частиною світової наукової спільноти і співпрацювати з іноземними установами та підприємствами.

Головне управління розвідки Міністерства оборони запускає новий розділ "Інженери агресії" на порталі War&Sanctions. Там розміщуватиметься інформація про тих, хто забезпечує ведення агресивної війни проти України, проєктуючи та конструюючи російське озброєння.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Розвідники наголошують, що наукова спільнота відіграє ключову роль у здатності Росії вести злочинну геноцидну війну проти України: російські вчені та інженери працюють у сферах розробки ракетного озброєння, безпілотних систем, систем наведення та штучного інтелекту, які застосовуються для ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств українців.

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Попри причетність до ведення війни, багато російських учених продовжують бути частиною світової наукової спільноти: отримувати міжнародні гранти, співпрацювати з іноземними науковими установами та підприємствами, брати участь у міжнародних заходах. Отриманий досвід вони застосовують на своїх підприємствах та інститутах для створення новиої зброї.

До першої ітерації розділу увійшли конструктори, інженери, технологи та керівники підприємств російського ВПК, які виробляють основні засоби ураження. Саме їх Росія систематично застосовує для ударів по цивільних об’єктах в Україні - балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА. Багато з них вже давно є фігурантами санкційних списків країн-партнерів, проте є й ті, що залишилися поза увагою.

Серед них:

Сєрґєй Сюрсін - головний конструктор воткінського заводу, під чиїм керівництвом здійснюється виробництво балістичних ракет 9М723 зі складу ОТРК “Іскандер-м” та РС-26 “Рубєж”, більш відомих як “Орєшнік”;

Єлтуган Сиздіков - перший заступник генерального директора, заступник з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, головний конструктор ГОСМКБ “радуґа” ім. А.Я.Березняка” – основного підприємства з розробки та виробництва стратегічних крилатих ракет Х-101;

Віталій Ієкєль - головний конструктор виробничого об’єднання “Cтрєла”, який здійснює безпосереднє керівництво конструкторськими розробками та модернізацією надзвукових протикорабельних крилатих ракет 3М55М “онікс-м”.

Надалі список буде розширюватися.