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Гідрометцентр: в середу в Україні прогнозується тепла погода, місцями дощ та шквали

Температура повітря підніметься до +31°.

Гідрометцентр: в середу в Україні прогнозується тепла погода, місцями дощ та шквали
Фото: ukrinform.ua

10 червня на більшості території України очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди шквали.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook

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Вночі без опадів, вдень в західних (крім Хмельницької), південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с 

Вночі та вранці місцями туман, окрім західних областей.

Температура повітря вночі 13-18°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°. 

На Київщині та в Києві без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°. 

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