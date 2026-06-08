Гідрометцентр: у вівторок в Україні прогріється до +28°, місцями короткочасні дощі

В Києві оголосили штормове попередження через сильний дощ.

У вівторок, 9 червня, в Україні прогнозують теплу погоду. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Лише на заході без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни до 28°.

В Києві оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 9 червня очікується значний дощ

І рівень небезпечності, жовтий.