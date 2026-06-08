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Гідрометцентр: у вівторок в Україні прогріється до +28°, місцями короткочасні дощі

В Києві оголосили штормове попередження через сильний дощ.

Гідрометцентр: у вівторок в Україні прогріється до +28°, місцями короткочасні дощі
Прогноз погоди на 9 червня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook

У вівторок, 9 червня, в Україні прогнозують теплу погоду.  Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Лише на заході без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни до 28°. 

В Києві оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 9 червня очікується значний дощ

І рівень небезпечності, жовтий.

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