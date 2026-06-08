Бойові дії на Донеччині, 213 бойових зіткнень, ворожі обстріли, збиття дрона у повітряному просторі Латвії. Яким запам’ятається 1566-й день повномасштабної війни.

Росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області. Відомо про загиблого цивільного, четверо людей поранені.

У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин.

Як відомо, через обстріл загинув 49-річний чоловік. Четверо людей поранені: дві жінки 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 червня на фронті від початку доби відбулося 213 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 червня – в новині.

Російські окупанти атакували спальний район міста Запоріжжя, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За оновленою інформацією, дві жінки загинули, щонайменше 24 людини травмовані, зокрема п'ятеро дітей.

Пошкоджені житлові будинки та автівки, зруйновано торгівельні кіоски.

Російські військові опівдні скинули на місто Слов’янськ на Донеччині три авіабомби. Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки, щонайменше семеро цивільних зазнали поранень.

"Щонайменше 7 людей поранені внаслідок атаки по Слов’янську. Серед поранених – 17-річна дівчина. Усім постраждалим надаємо необхідну медичну допомогу", – повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Станом на 16:00 обласна прокуратура повідомляла про дев'ятьох поранених цивільних, серед яких неповнолітня. "Росіяни атакували місто трьома «ФАБ-250» з УМПК.

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці, повідомляє Офіс Президента України.

Під час зустрічі глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за підтримку України та українського народу.

Більше інформації – в новині.

Французькі винищувачі союзників по НАТО збили дрон у повітряному просторі Латвії. Це сталося в Наутренській волості, між населеними пунктами Резекне та Карсава, пише LSM.

Вранці понеділка, 8 червня, у Латвії оголосили попередження про ймовірну повітряну загрозу у повітряному просторі. Пізніше військові оголосили помаранчевий рівень небезпеки в Резекненському та Лудзенському краях, а також повідомили, що загроза можлива в Алуксненському та Балвському краях.

Припускають, що дроне впав між Резекне та Карсавою, а саме в Наутренській волості. Влада Резекненського краю підтвердило, що безпілотник збитий на території краю.

Євросоюз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час спілкування з журналістами в Києві, пише Укрінформ.

За її словами, у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС "Основи" (Fundamentals).

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Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.

Докладніше – в новині.

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