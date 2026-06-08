Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені (доповнено)

Через обстріл РФ у місті пошкоджена багатоповерхівка.

Росіяни атакували місто Нікополь Дніпропетровської області. Відомо про загиблого цивільного, четверо людей поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, четверо – дістали поранень. Ворог завдав ударів по Нікополю. У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин", –ідеться у повідомленні.

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Як відомо, через обстріл загинув 49-річний чоловік. Четверо людей поранені: двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані.

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також під ворожий удар потрапили дві АЗС у Павлоградському районі. Понівечене обладнання однієї із заправок, зайнялися кілька автівок.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Дістав поранень 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.