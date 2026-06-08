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Протидіяти РФ під час виборчої кампанії Вірменії допомагала спеціальна держслужба Франції, – ЦПД

Це відомство підпорядковується Генеральному секретаріату з питань національної оборони та безпеки (SGDSN) VIGINUM.

Протидіяти РФ під час виборчої кампанії Вірменії допомагала спеціальна держслужба Франції, – ЦПД
Підрахунок голосів у Єревані
Фото: EPA/UPG

Попри активні спроби Росії вплинути на результат парламентських виборів у Вірменії, проєвропейська партія Нікола Пашиняна отримала впевнену перемогу.

У протидії російській кампанії інформаційного впливу Вірменії активно допомагали європейські структури інформаційної безпеки, повідомили у Центрі протидії дезінфомрації.

Зокрема, йдеться про спеціальну державну службу Франції, що підпорядковується Генеральному секретаріату з питань національної оборони та безпеки (SGDSN) VIGINUM.

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“Поразка РФ у Вірменії продовжила тенденцію втрати Росією впливу на Південному Кавказі та у Східній Європі, що, окрім іншого, вплине і на внутрішню стабільність у російській владі”, – зазначили у ЦПД.

Протягом виборчої кампанії російські мережі інформаційного впливу активно поширювали фейки, маніпуляції та дезінформацію щодо проєвропейського уряду. Так, через структури інформаційного впливу, зокрема через масштабну мережу “Матрьошка”, поширювалися фейкові публікації, стилізовані під матеріали західних медіа, які дискредитували владу Вірменії й особисто прем’єр-міністра.

Також зафіксовано поширення фейкових відео із закликами від імені голлівудських зірок та маніпулятивні повідомлення про нібито фальсифікації на виборах на користь чинної влади країни.

Фото: Центр протидії дезінформації

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