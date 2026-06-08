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Судитимуть експосадовця Міноборони у справі про 300 тисяч дефектних рукавиць для ЗСУ

Рукавиці були виготовлені зі звичайної гуми та не пройшли базові експертні тести на опір різанню та проколу.

Судитимуть експосадовця Міноборони у справі про 300 тисяч дефектних рукавиць для ЗСУ
Фото: З відкритих джерел

До суду скеровано обвинувальний акт щодо недбалості колишнього виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міноборони, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Через це ЗСУ отримали 300 тисяч непридатних для використання за призначенням рукавиць. Міністерство оборони уклало контракти на їх постачання на суму понад 231 млн грн. Посадовець відповідав за проведення цих закупівель.

Слідство встановило, що під час укладання договорів із документації були вилучені вимоги щодо обов’язкової відповідності продукції стандартам Міноборони. Крім того, змінювалися характеристики товару та погоджувалася авансова оплата без належного обґрунтування.

Висновки експертиз підтвердили, що рукавиці не забезпечували належного захисту військовослужбовців і були непридатними для використання за цільовим призначенням. Замість передбаченої технічними умовами термопластичної гуми вироби були виготовлені зі звичайної гуми та не пройшли базові експертні тести на опір різанню та проколу, не кажучи про використання у реальних умовах штурмів, обстрілів чи евакуації поранених. 

У серпні 2025 року експодасовцю повідомлено про підозру. Сьогодні розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Досудове розслідування у справі здійснювала СБУ.

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