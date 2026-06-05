У травні Сили оборони майже вдвічі збільшили кількість уражень російських цілей, розташованих на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту. Основними цілями стали логістичні вузли, склади, транспорт і техніка окупантів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, українські військові продовжують реалізовувати стратегію "логістичного локдауну" по об'єктах противника на глибині від 20 до 150 кілометрів.

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"Логістичний локдаун працює. Масштабуємо удари по цілях на відстані 20–150 км. Маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога", – зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що знищення транспортної інфраструктури та складів змушує російські війська витрачати значні ресурси на забезпечення власного функціонування замість підтримки наступальних операцій.

За підсумками травня українські захисники ліквідували або завдали важких поранень 31 530 російським військовим. Також було зафіксовано рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки противника.

Окремо Федоров відзначив ефективність української протиповітряної оборони. Попри те, що протягом травня Росія запустила понад 10 тисяч ударних безпілотників типу Shahed – на 25% більше, ніж у квітні, – кількість збитих дронів зросла на 50%.

Важливу роль у протидії повітряним атакам, за словами міністра, відіграють українські дрони-перехоплювачі.

Крім того, триває активна роботизація фронту. У травні наземні роботизовані комплекси виконали понад 14 тисяч логістичних та евакуаційних місій. У середньому роботи здійснювали близько 455 завдань щодоби, замінюючи військовослужбовців у найбільш небезпечних умовах.

Федоров також підкреслив значення цифрової системи "єБали", яка дозволяє в режимі реального часу оцінювати ефективність підрозділів, озброєння та тактичних рішень на основі підтверджених даних із поля бою та оперативно впроваджувати найуспішніші практики в усіх підрозділах Сил оборони.