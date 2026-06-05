ДПСУ: у Білорусі замало російських військ для наступу, але ризик залишається

Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у війну проти України. Водночас кількості російських військ на території Білорусі наразі не є достатнім для проведення наступу.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише LIGA.net.

За його словами, ризик повторного вторгнення з боку Білорусі повністю виключати не можна. Також існує загроза провокацій на кордоні, які можуть бути спрямовані на відволікання українських сил та ресурсів.

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"Зростає загроза нашій країні через те, що Росія зараз більш активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни проти нашої країни на боці Росії. Не можна виключати ні повторного вторгнення, але вже іншими складовими, ні провокації на кордоні з метою відволікання нашої уваги", – зазначив Демченко.

Водночас він наголосив, що наразі російського військового контингенту в Білорусі недостатньо для масштабного наступу на Україну.

За словами речника ДПСУ, наразі Росія активно використовує повітряний простір Білорусі для здійснення атак по українській території.

Крім того, на українсько-білоруському кордоні тривають роботи з облаштування інженерних укріплень.

Спільний кордон між двома країнами має протяжність близько 1000 кілометрів та проходить через Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області.