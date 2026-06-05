У Міноборони допустили до експлуатації новий український бронеавтомобіль MAC OWL "Сова"

У 2025 році українські війська отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів.

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України новий вітчизняний бронеавтомобіль MAC OWL "Сова".

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що "Сова" належить до класу MRAP і створена з урахуванням сучасного бойового досвіду, зокрема війни Росії проти України. Машина призначена для підвищення захисту екіпажу від мін та засідок.

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За даними відомства, бронеавтомобіль здатний витримувати підриви потужністю до 10 кг у тротиловому еквіваленті відповідно до стандарту STANAG 4569. Конструкція включає V-подібне дно, бронекапсулу та спеціальні елементи для зниження впливу вибухової хвилі.

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Також повідомляється, що машина має посилену бронезахистну конструкцію, включно з товстішим бронюванням бокових елементів, а також може бути адаптована для встановлення систем радіоелектронної боротьби для протидії FPV-дронам.

Бронеавтомобіль розроблено та виготовлено на українському підприємстві. В основу проєкту покладено досвід сучасних бойових дій та концепції захищених колісних машин типу MRAP.

Залежно від комплектації, маса машини становить 14,2–15 тонн. Вона оснащена турбодизельним двигуном потужністю 450 к.с., розрахована на екіпаж і десант, а також має підвищений кліренс для складних умов місцевості.

У Міноборони зазначають, що у 2025 році українські війська отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з попереднім роком, і більшість із них виготовлені за стандартом MRAP.