Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ЗМІ: Росія використовує РЕБ із Калінінграда для впливу на навігацію українських дронів

Російські комплекси РЕБ глушать сигнал через що українські дрони можуть відхилятися від заданих маршрутів.

російські засоби РЕБ
Фото: Міноборони РФ

Росія застосовує засоби радіоелектронної боротьби, розміщені в Калінінградській області, для впливу на маршрути українських безпілотників, які атакують територію РФ. 

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

За даними журналістського розслідування, російські комплекси РЕБ здійснюють глушіння та підміну GPS-сигналів. Унаслідок цього українські дрони можуть втрачати точність навігації та відхилятися від заданих маршрутів, іноді змінюючи напрямок у бік країн Балтії та Фінляндії.

Йдеться про технологію GPS-спуфінгу – підміну реальних координат на хибні. Через це системи безпілотників отримують викривлені дані про місцеперебування, що ускладнює виконання бойових завдань.

Водночас, за інформацією видання, системи РЕБ у Калінінграді впливають не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру. У регіоні регулярно фіксують збої супутникової навігації, які позначаються на роботі авіації та морського транспорту в Балтійському морі.

Аналітики та представники урядових структур країн Балтії й Німеччини раніше пов’язували подібні інциденти з роботою російських систем радіоелектронної боротьби, включно з глушінням і спуфінгом GPS-сигналів.

Через такі перешкоди судна в Балтійському морі періодично фіксують відхилення від маршрутів, помилки в координатах або втрату сигналу, що змушує екіпажі переходити на резервні методи навігації.

