Українців попередили про кібератаки через повідомлення про завершення курсів на Prometheus

Для розсилки фішингу хакери часто використовують уже скомпрометовані облікові записи українських підприємств та організацій.

Українців попередили про кібератаки через повідомлення про завершення курсів на Prometheus
Українців попереджають про нову хвилю кібератак через повідомлення про завершення курсів на платформі Prometheus.

Як пише пресслужба Держспецзв’язку, зловмисники з угруповання UAC-0057 розсилають небезпечні листи, маскуючи їх під повідомлення про успішне завершення курсів на популярній онлайн-платформі для навчання Prometheus, щоб приховано встановити шкідливе програмне забезпечення.

Для розсилки фішингу хакери часто використовують уже скомпрометовані облікові записи українських підприємств та організацій.

Зловмисники надсилають електронного листа з темою про згенерований сертифікат. До листа додається PDF-документ, який імітує повідомлення від платформи. Усередині PDF-файлу міститься посилання, натискання на яке завантажує на комп’ютер жертви ZIP-архів. У цьому архіві міститься небезпечний JavaScript-файл, запуск якого розпочинає процес інфікування системи.

Зрештою на комп'ютер жертви може бути завантажено компонент фреймворку Cobalt Strike. Це надає хакерам можливість віддаленого управління пристроєм. 

