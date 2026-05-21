Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад 250 тис. доларів збитків онлайн-платформам США

Справу почали розслідувати після інформації від компетентних органів США.

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад 250 тис. доларів збитків онлайн-платформам США
Фото: пресслужба Офісу Генпрокурора

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад 250 тис. доларів збитків онлайн-платформам США.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

"Розслідування розпочалося після інформації від компетентних органів США. За даними американської сторони, з території України могла діяти група хакерів, яка атакувала користувачів американських торговельних інтернет-платформ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання ймовірних учасників групи в Одесі. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

За даними слідства, учасники групи використовували шкідливе програмне забезпечення для доступу до пристроїв користувачів іноземних онлайн-платформ. Через чужі облікові записи здійснювали покупки із використанням банківських карток та платіжних систем потерпілих.

Окремо слідство перевіряє операції із застосуванням механізму зворотних платежів. За попередніми даними, американським торговельним інтернет-платформам завдано понад 250 тис. доларів США збитків.

"Наразі правоохоронці аналізують вилучене обладнання, встановлюють повне коло причетних осіб та перевіряють інші можливі епізоди злочинної діяльності", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies