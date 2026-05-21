В Одесі викрили хакерів, які завдали понад 250 тис. доларів збитків онлайн-платформам США.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.
"Розслідування розпочалося після інформації від компетентних органів США. За даними американської сторони, з території України могла діяти група хакерів, яка атакувала користувачів американських торговельних інтернет-платформ", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання ймовірних учасників групи в Одесі. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
За даними слідства, учасники групи використовували шкідливе програмне забезпечення для доступу до пристроїв користувачів іноземних онлайн-платформ. Через чужі облікові записи здійснювали покупки із використанням банківських карток та платіжних систем потерпілих.
Окремо слідство перевіряє операції із застосуванням механізму зворотних платежів. За попередніми даними, американським торговельним інтернет-платформам завдано понад 250 тис. доларів США збитків.
"Наразі правоохоронці аналізують вилучене обладнання, встановлюють повне коло причетних осіб та перевіряють інші можливі епізоди злочинної діяльності", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
