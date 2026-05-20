Головне за середу, 20 травня: майже 180 боєзіткнень, схема з «порноофісами» та підозри топпосадовцям Нацполіції

Бойові дії на Донеччині, 177 бойових зіткнень, ворожі обстріли, повітряні тривоги в Литві і Латвії. Яким запам’ятається 1547-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 травня на фронті від початку доби відбулося 177 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції в трьох областях вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Затримано 5 учасників схеми. Їм повідомили про підозру, розповів генпрокурор Руслан Кравченко в Facebook.

“Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб”, – прокоментував генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Одного з фігурантів розслідування схеми з «порноофісами» звільнили з роботи, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Ідеться про водія державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».

«МВС України у повній мірі сприяє проведенню досудового розслідування», - запевнило міністерство.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про російські плани із дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації міжнародної підтримки.

"Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки. Як стало відомо, причиною ухвалення рф такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці", – ідеться у тексті заяви.

"Управління ап рф зі стратегічного партнерства та співробітництва (керівник в.титов) визначило три питання порядку денного.

Вранці середи у Литві й Латвії повідомили про ймовірне виявлення безпілотника поблизу кордону, у зв’язку з чим активували місію патрулювання НАТО. Над аеропортом Вільнюса тимчасово закривали небо, передає LSM.

Жителі Ігналінського, Утенського, Швенчьонського та Зарасайського районів отримали жовте попередження про можливу повітряну загрозу. Попередження жовтого рівня також отримали жителі столиці та Вільнюського повіту.

Близько 9 ранку сенсори Національної прикордонної охорони виявили можливу повітряну загрозу з Білорусі.

Через тривогу розпочалася евакуація вищих державних посадовців і співробітників державних органів до укриттів. Президент Литви Ґітанас Науседа та прем’єр-міністерка Інґа Ругінене були доставлені в безпечне місце.

У Латвії тривогу оголошували для регіонів Резекне, Краслава і Лудза.

У межах Каннського кінофестивалю відкрилася виставка Regards célestes, присвячена фотографам і документалістам, які загинули або отримали поранення з початку повномасштабної російської агресії проти України.

Проєкт об’єднав роботи французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув у жовтні 2025 року внаслідок атаки російського безпілотника на Донбасі, українського фотографа Георгія Іванченка, а також українського фотокореспондента Макса Левіна, якого російські військові вбили у 2022 році на Київщині під час виконання професійних обов'язків.

У посольстві нагадали, що від початку російської агресії загинули щонайменше 150 медійників, серед яких 52 фотографи і документалісти.

