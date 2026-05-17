Головне за неділю, 17 травня: 195 боєзіткнень, перспективи перемовин заради миру

Бойові дії на Донеччині, 195 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ураження військового аеродрома "Бельбек" в окупованому Криму. Яким запам’ятається 1544-й день повномасштабної війни.

Сьогодні росіяни майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 травня на фронті від початку доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках.

СБУ спільно із Силами оборони уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

У Московській області зокрема уражено:

завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальну станцію "Сонячногірська";

нафтоперекачувальну станцію "Володарське".

У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек".

Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною.

16-го та в ніч на 17-те травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора у Московській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для ураження цілей використовувались українські розробки - RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.

У День пам’яті жертв політичних репресій Президент України Володимир Зеленський з дружиною відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

Глава держави наголосив, що історичні події свавілля Росії знову нагадують, що зло не може залишатися безкарним, інакше репресії та знущання повертаються з новою силою.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Співрозмовники детально обговорили перспективи процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Зеленський поінформував про нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною. "Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос і присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", – наголосив президент України.

Також ішлося про євроінтеграцію України.

