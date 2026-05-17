На Київщині унаслідок російської атаки пошкоджено приватні будинки

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю АТП та два приватні будинки.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

На місцях працюють усі необхідні служби. Фіксуються наслідки атаки та координуємо надання допомоги людям, чиї домівки зазнали пошкоджень.

“Ще раз звертаюся до всіх жителів Київщини: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час ворожих атак обов’язково перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких”, – наголосив голова адміністрації.