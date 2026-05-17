Окупанти атакували Зеленівку Херсонського району, є постраждалі (оновлено)

Російська армія поранила сьогодні мешканця Зеленівки Херсонського району.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
До лікарні в стані середньої тяжкості доставили 43-річного чоловіка, якого атакував ворожий безпілотник.
Чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення ніг та грудної клітини.
Потім стало відомо, що внаслідок дронової атаки о 13:00 також постраждали 33-річний чоловік та жінка 32 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Медики надають потерпілим необхідну допомогу.
