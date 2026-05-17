Російські війська атакували автобус на Херсонщині, є поранений

Росіяни атаували з безпілотника автобус поблизу Наддніпрянського Херсонської області. Постраждав цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 09:30 росіяни атакували з дрона автобус неподалік Наддніпрянського. Через ворожий удар постраждав 69-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги", – ідеться у повідомленні.
Потерпілому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився.
- Унаслідок атаки російського дрона в селі Інгулець Херсонської області загинув 36-річний чоловік.