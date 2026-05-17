Ворог продовжує дистанційно мінувати Херсон мінами типу "пряник"

Ворожі міни "пряник" виявили на автомобільному мосту в мікрорайоні Корабел.

У Херсонській МВА повідомляють про виявлення ворожих мін типу "пряник" на автомобільному мосту в мікрорайоні Корабел у місті Херсон.

"Надійшла інформація про виявлення вибухонебезпечних предметів на автомобільному мосту в мікрорайоні Корабел. Попередньо, йдеться про дві міни типу "Пряник", – ідеться у повідомленні МВА.

Жителів міста закликають не пересуватися цією ділянкою та бути максимально обережними. Територія мінування може бути ширшою.

"Не наближайтеся до підозрілих предметів, не торкайтеся їх та одразу повідомляйте профільні служби", – наголошують в адміністрації.