Росіяни дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні, - мер

Російські окупанти дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні .

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Зафіксовано чергове дистанційне мінування території міста. Протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено на вулиці Шенгелія, поблизу школи. Закликаю не пересуватися в цьому районі. Зона мінування може бути ширшою, ніж встановлено наразі", – написав Шанько.

Він закликав у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і негайно повідомляти про них відповідні служби.

