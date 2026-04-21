ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині чоловік загинув внаслідок детонації вибухівки

Здетонував невстановлений вибуховий пристрій.

На Херсонщині чоловік загинув внаслідок детонації вибухівки
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Бериславському районі Херсонщини через підрив на вибухівці загинув місцевий житель. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інцидент трапився ввечері 21 квітня. 26-річний чоловік отримав смертельні поранення внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою.

"Вкотре закликаю мешканців регіону неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102", - заявив Прокудін.

  • Російські окупанти за минулий тиждень застосували майже 5500 безпілотників по населених пунктах Херсонської області.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies