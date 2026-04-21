На Херсонщині чоловік загинув внаслідок детонації вибухівки

У Бериславському районі Херсонщини через підрив на вибухівці загинув місцевий житель.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інцидент трапився ввечері 21 квітня. 26-річний чоловік отримав смертельні поранення внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою.

"Вкотре закликаю мешканців регіону неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102", - заявив Прокудін.