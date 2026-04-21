Українці зареєстрували вже більше мільйона ФОПів через "Дію"

Уже понад мільйон українців зареєструвалися як Фізична особа - підприємець (ФОП) через застосунок "Дія".
Про це повідомила пресслужба "Дії".
"Хтось запускає інтернет-магазин, хтось відкриває кавʼярню. У кожного — свій старт, і зробити його тепер простіше", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в середньому українці щодня реєструють близько 600 ФОПів. Серед найактивніших регіонів: Київ, Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська, Одеська області. А серед нових підприємців — 60% жінки.
Найчастіше обирають:
- роздрібну торгівлю через інтернет
- ІТ і програмування
- продаж продуктів харчування
- освітні послуги й інші інформаційні сервіси.
Нагадаємо, що від 2 лютого в Україні стартувала програма енергопідтримки для ФОПів, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу до 15 000 гривень