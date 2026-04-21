Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Росія перетворює Крим на суцільну військову базу, – ГУР

Орієнтація на розробку та виробництво БПЛА розглядається як спроба створити нові робочі місця та зменшити дотаційність регіону.

Росія перетворює Крим на суцільну військову базу, – ГУР
Представник воєнної розвідки України Андрій Черняк окреслив три ключові напрями використання Криму російською владою та армією держави-агресора.

Йдеться, зокрема, про ідеологічний тиск, заявив він у коментарі для телепроєкту “Крим.Реалії”.

Кремль прагне забезпечити повну лояльність населення, а пропаганда серед населення тимчасово окупованого півострова починається з раннього віку. Уже в дитячих садках дітей привчають до наративу, що “Росія – це армія”.

Другий напряму – це військовий плацдарм. Росія повертає Крим до радянської моделі мілітаризації, намагаючись максимально наситити півострів озброєнням. Йдеться про перетворення Криму на суцільну військову базу, де кожен населений пункт виконує визначену військову функцію.

Окрім того, Москва використовує ВПК для стабілізації економіки. За словами Черняка, економічна ситуація в Криму залишається складною. Орієнтація на розробку та виробництво БПЛА розглядається як спроба створити нові робочі місця та зменшити дотаційність регіону.

“Росія розглядає Крим як військовий плацдарм, який має бути максимально насичений зброєю – так, як це було за радянських часів, коли в кожному населеному пункті стояла військова частина, що відповідала за ту чи іншу ділянку”, — розповів представник ГУР.

Черняк зазначає, що після початку окупації в Криму склалася дуже важка економічна ситуація: “скільки б мільйонів чи мільярдів Росія не вливала туди, там усе одно немає робочих місць і людям нічим займатися”.

﻿
Читайте також
