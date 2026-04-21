Орієнтація на розробку та виробництво БПЛА розглядається як спроба створити нові робочі місця та зменшити дотаційність регіону.

Представник воєнної розвідки України Андрій Черняк окреслив три ключові напрями використання Криму російською владою та армією держави-агресора.

Йдеться, зокрема, про ідеологічний тиск, заявив він у коментарі для телепроєкту “Крим.Реалії”.

Кремль прагне забезпечити повну лояльність населення, а пропаганда серед населення тимчасово окупованого півострова починається з раннього віку. Уже в дитячих садках дітей привчають до наративу, що “Росія – це армія”.

Другий напряму – це військовий плацдарм. Росія повертає Крим до радянської моделі мілітаризації, намагаючись максимально наситити півострів озброєнням. Йдеться про перетворення Криму на суцільну військову базу, де кожен населений пункт виконує визначену військову функцію.

Окрім того, Москва використовує ВПК для стабілізації економіки. За словами Черняка, економічна ситуація в Криму залишається складною. Орієнтація на розробку та виробництво БПЛА розглядається як спроба створити нові робочі місця та зменшити дотаційність регіону.

“Росія розглядає Крим як військовий плацдарм, який має бути максимально насичений зброєю – так, як це було за радянських часів, коли в кожному населеному пункті стояла військова частина, що відповідала за ту чи іншу ділянку”, — розповів представник ГУР.

Черняк зазначає, що після початку окупації в Криму склалася дуже важка економічна ситуація: “скільки б мільйонів чи мільярдів Росія не вливала туди, там усе одно немає робочих місць і людям нічим займатися”.