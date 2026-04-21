В Одесі затримали підозрюваних в незаконному вивезенні за кордон: один з них напав на "клієнта" з ножем

В Одесі поліція затримала групу підозрюваних у розбійному нападі. За даними Національної поліції, це громадяни Молдови.

Вони організували схему незаконного виїзду за кордон поза пунктами пропуску військовозобов’язаних чоловіків. Свої “послуги” оцінювали від $8000 до $15 000, повідомила пресслужба НПУ.

“За даними слідства, «клієнтів» підшуковували через Telegram-канали, після чого переводили спілкування в закриті акаунти, де узгоджували умови виїзду. Однак один із таких епізодів завершився розбійним нападом”, – розповіли правоохоронці.

Фото: Національна поліція в Facebook Затримання підозрюваного

Один зі зловмисників зустрівся з “клієнтом” і запропонував йому проїхатися машиною та обговорити подробиці виїзду. Через деякий час машина зупинилася, а водій пересів до пасажира, став погрожувати ножем та відібрав сумку з 6000 доларів. Потерпілий втік.

Того ж дня правоохоронці затримали одного з фігурантів на Кільцевій дорозі, згодом в Одесі затримали другого підозрюваного.