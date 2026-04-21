Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Одесі затримали підозрюваних в незаконному вивезенні за кордон: один з них напав на "клієнта" з ножем

Обговорення схеми втечі з країни завершилося пограбуванням і збройним нападом. 

В Одесі поліція затримала групу підозрюваних у розбійному нападі. За даними Національної поліції, це громадяни Молдови.

Вони організували схему незаконного виїзду за кордон поза пунктами пропуску військовозобов’язаних чоловіків. Свої “послуги” оцінювали від $8000 до $15 000, повідомила пресслужба НПУ

“За даними слідства, «клієнтів» підшуковували через Telegram-канали, після чого переводили спілкування в закриті акаунти, де узгоджували умови виїзду. Однак один із таких епізодів завершився розбійним нападом”, – розповіли правоохоронці. 

Затримання підозрюваного
Фото: Національна поліція в Facebook
Затримання підозрюваного

Один зі зловмисників зустрівся з “клієнтом” і запропонував йому проїхатися машиною та обговорити подробиці виїзду. Через деякий час машина зупинилася, а водій пересів до пасажира, став погрожувати ножем та відібрав сумку з 6000 доларів. Потерпілий втік. 

Того ж дня правоохоронці затримали одного з фігурантів на Кільцевій дорозі, згодом в Одесі затримали другого підозрюваного. 

Затримання підозрюваного
Фото: Національна поліція в Facebook
Затримання підозрюваного

