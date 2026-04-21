Із Румунії екстрадували підозрюваного у вимаганні $1 млн в київського підприємця (доповнено)

Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Із Румунії до України екстрадували чоловіка, якого підозрюють у вимаганні $1 млн в київського підприємця.

Про це повідомили у Нацполіції. Імені не назвали, але, за даними УП, йдеться про Сергія Ошеровського, що фігурував в розслідуванні про так званий батальйон Монако.

Раніше столичні правоохоронці задокументували факт вимагання від одного зі столичних підприємців неіснуючого боргу – 1 000 000 доларів.

Ділки віком 38 та 39 років тривалий час чинили на киянина психологічний тиск, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його сім’ї. Згодом один із фігурантів призначив потерпілому зустріч у ресторані на бульварі Лесі Українки, де висунув вимогу негайно передати кошти і завдав чоловіку тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали вимагача відразу після того, як потерпілий передав йому частину суми – 70 тисяч доларів. Затриманим виявився 39-річний іноземець. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ – вимагання, та скерували обвинувальний акт до суду.

А 38-річний організатор злочину, побоюючись відповідальності, втік за кордон. Правоохоронці оголосили його у розшук по лінії Інтерполу. Нещодавно підозрюваного знайшли у Румунії та екстрадували в Україну.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.