​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
В Одесі судитимуть шахраїв, які “продавали” неіснуючі авто для ЗСУ

Зловмисники ошукали військовослужбовців ЗСУ, їхніх родичів та волонтерів із кількох регіонів України.

В Одесі слідчі завершили розслідування справи щодо організованої групи шахраїв, які ввели в оману 11 військових.

Про це повідомили у Національній поліції.

Фігуранти створювали у соціальних мережах та на торговельних майданчиках оголошення про продаж неіснуючих транспортних засобів з Європи для потреб Збройних сил України.

Представляючись волонтерами, менеджерами або логістами, вони переконували покупців у необхідності передоплати нібито за транспортування й розмитнення автівок та оформлення документів. Після отримання коштів зв’язок із “продавцями” обривався.

Для прикриття злочинної діяльності учасники угруповання створювали фейкові профілі у соцмережах та використовували банківські картки підставних осіб, так званих дропів, на які виводили гроші, отримані від потерпілих.

Правоохоронці встановили, що у період із січня по серпень 2025 року зловмисники ошукали військовослужбовців ЗСУ, їхніх родичів та волонтерів із кількох регіонів України. Збитки, завдані потерпілим, становлять понад мільйон гривень.

За інформацією Офісу генпрокурора, у січні-серпні 2025 року через соцмережі, зокрема у Facebook-спільноті “Авто для ЗСУ”, учасники схеми розміщували оголошення про продаж авто за привабливими цінами.

Унаслідок таких дій постраждали 11 військових. Потерпілі заявили цивільні позови про відшкодування шкоди.

  • Шістьох фігурантів, зокрема організатора та співорганізатора, затримали.
Читайте також
