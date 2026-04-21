В Одесі судитимуть шахраїв, які “продавали” неіснуючі авто для ЗСУ

В Одесі слідчі завершили розслідування справи щодо організованої групи шахраїв, які ввели в оману 11 військових.

Про це повідомили у Національній поліції.

Фігуранти створювали у соціальних мережах та на торговельних майданчиках оголошення про продаж неіснуючих транспортних засобів з Європи для потреб Збройних сил України.

Представляючись волонтерами, менеджерами або логістами, вони переконували покупців у необхідності передоплати нібито за транспортування й розмитнення автівок та оформлення документів. Після отримання коштів зв’язок із “продавцями” обривався.

Для прикриття злочинної діяльності учасники угруповання створювали фейкові профілі у соцмережах та використовували банківські картки підставних осіб, так званих дропів, на які виводили гроші, отримані від потерпілих.

Правоохоронці встановили, що у період із січня по серпень 2025 року зловмисники ошукали військовослужбовців ЗСУ, їхніх родичів та волонтерів із кількох регіонів України. Збитки, завдані потерпілим, становлять понад мільйон гривень.

За інформацією Офісу генпрокурора, у січні-серпні 2025 року через соцмережі, зокрема у Facebook-спільноті “Авто для ЗСУ”, учасники схеми розміщували оголошення про продаж авто за привабливими цінами.

Унаслідок таких дій постраждали 11 військових. Потерпілі заявили цивільні позови про відшкодування шкоди.