Вартість «послуг» становила від 2 до 20 тисяч доларів.

Служба безпеки та Національна поліція повідомили, що заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок.

Як йдеться у пресрелізі СБУ, за суми від 2 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

На Закарпатті військова контррозвідка СБУ у взаємодії з Держприкордонслужбою затримала ділка, який налагодив ще один канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу. Він організував «кортеж» для переправлення людей через західний кордон. Під час руху автоколони спочатку виїжджав «водій-розвідник», який відстежував наявність блокпостів на маршруті. Одразу за ним прямувала основана машина з клієнтами. У разі виявлення на маршруті контрольно-пропускних пунктів, «пасажирів» висаджували неподалік та надавали карти-інструкції щодо обхідних шляхів. Правоохоронці затримали організатора «на гарячому» у гірській місцевості Рахівського району, коли він перевозив трьох чоловіків у напрямку державного кордону.

На Львівщині затримали лікаря-психіатра центральної лікарні в регіоні, який за хабарі пропонував військовозобов’язаним встановлення III групи інвалідності. Для «швидкого» оформлення меддокументів він обіцяв вплинути на знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Фото: СБУ Викрили схеми ухилення від мобілізації

У Дніпропетровській області викрили ще одного ділка, який торгував фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби у бойових підрозділах. Він обіцяв уже мобілізованим чоловікам залучити знайомих посадовців ВЛК для підроблення медвисновків з подальшим переведенням у тилові військові частини.

На Одещині затримали трьох працівників центру екстреної медичної допомоги, які на «кареті швидкої» переправляли чоловіків до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали ділків, коли вони перевозили до сусідньої країни чоловіка, замаскованого під водія-санітара.

Також у регіоні підозру отримав місцевий фермер, який організував нелегальний «трафік» призовників за межі України в обхід КПП. До оборудки він залучив місцевого перевізника, який доставляв чоловіків до прикордонних населених пунктів, звідки вони пішки перетинали кордон лісовими стежками.

У Вінниці затримали киянина, який організував канал нелегальної міграції за межі України. Зловмисник переправляв людей до сусідньої країни вплав через річку Дністер.

Наразі фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.